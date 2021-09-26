Жюлиан Алафилипп второй год подряд выигрывает ЧМ по велоспорту

В Бельгии финишировал 94-й чемпионат мира по велоспорту, передает zakon.kz.

Главный турнир года среди велосипедистов закрывала групповая гонка среди мужчин. Маршрут протяженностью 268,3 км с прохождением 42-х коротких подъемов и общим набором высоты 2562 м был проложен между Антверпеном и Левеном.

Гонка длилась почти семь часов. Выиграл ее француз Жюлиан Алафилипп. На подиум вместе с ним поднялись Дилан Ван Барле (Нидерланды) и Михаэль Вальгрен (Дания).

Стоит отметить, что и год назад французский велопрофи на этой же дистанции был сильнейшим.

Из казахстанской четверки велосипедистов, заявленных на старт групповой гонки, никто не блеснул, все сошли с дистанции.

Куандык Шынасилов