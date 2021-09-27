Президент Франции с женой подали жалобу на папарацци

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на одного из папарацци, сообщает zakon.kz.

По данным радиостанции Europe-1, жалоба была подана еще несколько дней назад.

Фотограф Тибо Далифара выставил на всеобщее обозрение фотографии президента на отдыхе. Экспозиция была организована на витрине художественной галереи прямо напротив Елисейского дворца и была доступна всем желающим около двух недель.

На одной из фотографий снят президент Франции на гидроцикле в купальном костюме. На выставке представлены также фото бывших лидеров Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.

Прокуратура начала разбирательство. Папарацци может грозить уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь.