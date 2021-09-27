Эрдоган надеется на вывод американских войск из Сирии и Ирака

27 сентября 2021, 01:21
Фото: tccb.gov.tr

Турция хотела бы, чтобы американские войска покинули Сирию и Ирак после того, как они ушли из Афганистана, сообщает zakon.kz.

Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью каналу СBS.

Потому что, если мы собираемся установить мир во всем мире, больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто дать этим народам, этим администрациям возможность самим принимать решения. Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер выразил надежду на то, что США, Россия, Иран и Турция смогут коллективно работать над решением проблем и установлением мира в САР и Ираке.

Также Эрдоган рассказал, что во время встреч с американским руководством он неоднократно заводил разговор о борьбе с Рабочей партией Курдистана, курдской партией "Демократический союз" и курдскими вооруженными формированиях в Ираке, которые в Турции считают террористическими организациями.

И я ни разу не получил положительного ответа по этому вопросу. Реджеп Тайип Эрдоган

Летом 2021 года Соединенные Штаты полностью вывели из Афганистана свой военный контингент.


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