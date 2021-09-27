Врач раскрыла семь правил эффективного похудения

Врач описала семь советов, с помощью которых можно эффективно похудеть без необходимости соблюдать жесткие диеты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По словам диетолога Мелиссы Мейер, самое главное в таком случае — выстроить привычку к правильному питанию, а не придерживаться кратковременных детокс-диет. Они, как правило, хоть и ограничивают потребление целых категорий продуктов, по итогу приводят лишь к дисбалансу питания. Важно следить за размером порций.

Мейер посоветовала не отказываться от каких-либо продуктов полностью. Вместо этого, по ее словам, следует внимательнее следить за размером порций.

Нет необходимости обходиться без еды, которую вы любите, например, без хлеба или макарон. Но лучше наслаждаться ими в разумных количествах, — говорит она.

Также диетолог рекомендует есть больше овощей и отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Кроме того, каждый прием пищи, по ее мнению, должен содержать какой-либо источник белка.

Яйца, бобовые, мясо, морепродукты, молочные продукты — все эти продукты содержат белок, который помогает справляться с голодом, — объясняет она.

Мейер советует не забывать о клетчатке, регулярно делать физические упражнения, а соки, газировку, алкоголь и другие калорийные напитки заменять водой. Еще один совет заключается в том, чтобы питаться сознательно, то есть лишь в тех случаях, когда появляется чувство голода.