Казахстанские спортсмены выступят на Чемпионате Азии в Катаре

С 28 сентября по 5 октября в Дохе (Катар) пройдет XXV Чемпионат Азии по настольному теннису, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В личном, в парном и смешанном разрядах выступят 115 спортсменов и 75 спортсменок, а за командный Кубок поведут борьбу 28 мужских сборных, 18 женских.

Казахстан на главном континентальном турнире представят Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Ирисбек Артукметов, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Зауреш Акашева, Анель Бахыт.

Впервые на Чемпионате Азии не сыграют китайцы - лидеры мирового настольного тенниса, т.к. в эти дни в провинции Шэньси проходят 14-е Национальные Игры, и спортивное руководство КНР отдало предпочтение внутренним соревнованиям.