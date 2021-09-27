Социал-демократы победили на выборах в Германии с 25,7% голосов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы с 25,7% голосов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов.

Партия "Левые" при этом не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.

Выборы прошли 26 сентября, по их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе - Ангела Меркель покинет должность после назначения нового канцлера.

Правительство Германии 16 лет возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel) из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правящей коалиции была Социал-демократическая партия Германии.

Немецкий парламент формируется по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.