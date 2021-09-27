Почему курт называют съедобным драгоценным камнем

В последнем выпуске программы "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия авторы рассказали, что общего имеет курт с безграничной энергией солнца, а также какую роль играет сам изготовитель этого кисломолочного продукта, передает zakon.kz.

Курт появился раньше, чем изобрели колесо, и стал неотъемлемым блюдом кочевых народов. Его готовят из молока домашних животных - коз, овец, коров, но не лошадей, а вкусовые особенности курта формировались веками.

Первым делом нужно вскипятить молоко. После остывания, когда оно станет густоватым как кефир, его процеживают через плотную марлю. Массу держат в теплом месте не меньше суток, чтобы ускорить процесс брожения. Затем молоко снова кипятят. Когда из появившегося творога отделилась сыворотка, можно катать курт.

Это практически натуральный продукт. Естественный процесс сушки - прошла ферментация с кисломолочными бактериями. Он получается достаточно органолептическим и вкусным, - отмечает руководитель лаборатории пищевых биотехнологий Юрий Синявский.

Кочевники верили, что высушенный на солнце курт вбирает его энергию.

Курт богат кальцием, который необходим для здоровья костей и мышц, для работы сердца, - объясняет диетолог и терапевт Юлия Пигарева.

Как говорилось ранее, кобылье молоко не подходит для приготовления курта, поскольку оно не сворачивается.

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