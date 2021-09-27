Обещала раскрутить деньги на ставках - астанчанка обманула 19 человек

Полицейскими задержана 22-летняя жительница Нур-Султана, которая под предлогом раскрутки денег обманула 19 жителей столицы, сообщает zakon.kz.

Для осуществления своих корыстных целей она в мессенджере WhatsApp создала групповой чат, куда заманивала пользователей и предлагала услуги по раскрутке денег на спортивных ставках. С целью получить доверие пользователей она публиковала в чате фейковые чеки и квитанции о выигрышах. Задержанная обещала в течение суток выигрыш со 100% прибылью и уговаривала перечислить деньги на электронный кошелек. Доверчивые граждане отправляли суммы от 100 000 до 300 000 тенге на электронный кошелек, однако после поступления денег она блокировала номера потерпевших, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что подозреваемая никакого отношения к ставкам не имела, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 3 УК РК (мошенничество).

В настоящее время задержанная подозревается по 19 эпизодам, однако потерпевших может быть больше. Общая сумма ущерба составила 3 500 000 тенге.