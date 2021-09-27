Бердымухамедова за достижения старейшины отблагодарили стихами

В Ашхабаде состоялось заседание, посвященное достижениям страны за 30 лет независимости, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Туркменистан сегодня", Гурбангулы Бердымухамедов перечислил успехи страны во всех отраслях. Его речь длилась полтора часа.

Он отметил, что Ашхабад следует включить в "Сеть творческих городов" ЮНЕСКО в категории "Дизайн".

Также в Список нематериального культурного наследия человечества нужно включить изготовление дутара, игру на нем и искусство бахши. Также в перечень наследия следует внести национальный опыт воспитания туркменских алабаев, искусство ручного изготовления кошм и кузнечное ремесло, туркменскую тазы и искусство приручения ловчих птиц, туркменскую борьбу гореш, - также заявил президент Туркменистана.

Далее выступили чиновники и старейшины.

Суть их выступлений сводилась к восхвалению главы государства. Несколько человек прочли стихотворения о президенте или произведения самого Бердымухамедова.

Наш народ глубоко благодарен главе государства за прекрасную эпоху, мирную жизнь, за страну, уверенную в своем будущем, созданные условия для достойного образования и воспитания наших детей и внуков, – проскандировал один из выступавших.