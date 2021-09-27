Кокпар - увлекательное состязание в степях Синьцзяна

В Баркол-казахском автономном уезде каждый год проводят соревнования по кокпару.
Кокпар - очень противоборствующий вид спорта.
Спортсмены должны не только обладать навыками верховой езды, но и иметь храброго скакуна.
Кокпар - древняя, популярная конно-спортивная игра среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов, узбеков и других народов Азии.
Это симбиоз скачек и игры. Всадники борются за тушу барана - необходимо не только завладеть ею, но и удержать, а затем забросить в "казан" (ворота) команды соперника.
История кокпара насчитывает многие века.
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