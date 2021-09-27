"Грани": трудолюбие остается главным критерием профессий XXI века

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда. Этой теме был посвящен выпуск аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия. Рынок профессий за последнее десятилетие сильно изменился, и этот процесс продолжает набирать темп, передает zakon.kz.

Одни рабочие места стремительно сокращаются за ненадобностью, другие, наоборот, возникают. Профессии XXI века не перестают удивлять не только названиями, но и требованиями к кандидатам. Однако один критерий не меняется тысячелетиями - это трудолюбие.

Так, к примеру, героиня одного из сюжетов "Граней" из Петропавловска работает крановщицей. Она - единственная женщина в городе, которая занимается этим нелегким делом. Пусть космических высот не достигла, но стала королевой стройплощадки.

Я мечтала крановщицей быть. Еще в школе училась, мечтала на кран попасть. Я вообще люблю с техникой работать, - признается Галина Королева.

Галина может тяжелую бадью с раствором и на крышу подать, и на балкон поставить.

У женщины двое детей, четверо внуков, муж-строитель и кран любимый - именно в такой последовательности Галина называет свои приоритеты и чувствует себя счастливой.

За 33 года я на всяких кранах проработала, - отмечает она.

Своей историей поделилась и Ирина из Северного Казахстана.

Когда я приехала домой из училища и сказала, что не буду учиться, родители заявили, что я буду работать, - вспоминает Ирина Фадина.

Мечтала быть врачом, а пришлось работать и дояркой, и завхозом в школе. Троих сыновей родила и поняла, что нужно осваивать стезю новую - фермерскую.

У меня была мечта - помогать сиротам. А тут как раз вышла программа о приемной семье, - рассказывает Ирина.

Сейчас у супругов Фадиных семеро детей. И каждый занят чем-то своим. Трудолюбивыми не рождаются - становятся. Женщине удалось донести до детей, что ничего не появляется просто так.

Нужно поработать, чтобы все было, - пояснила она.

"Любовь к труду, уважение к нему закладываются с детства. Жизнь - не время для пустых забав" - девиз семьи Фадиных.

Забери телефон у ребенка - он не будет знать, чем себя занять. А у нас один телефон на всех, - поделилась Ирина семейной хитростью.

Таким, как Галина и Ирина, не нужно объяснять, чем ценны рабочие руки. Такие не будут просиживать на диване годы в ожидании достойной вакансии на бирже труда.

В следующем выпуске ведущие "Граней" на Первом канале Евразия подробнее остановятся на теме травли. Они расскажут о жертвах насмешек в быту и социальных сетях. Не пропустите в это воскресенье, 3 октября.