Азербайджан готов наладить отношения с Арменией

В МИДе Азербайджана заявили о готовности налаживать отношения с Арменией, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Мы призываем Армению уважать эти основополагающие принципы и соблюдать свои международные обязательства в целях обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе, – говорится в распространенном заявлении МИД страны.

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В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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