Новые медиа законодательно определят в Казахстане

В Казахстане для средств массовой информации введут новые понятия. Об этом рассказал вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев, передает zakon.kz.

В связи с развитием новых технологий прорабатываем также и законодательное развитие СМИ. В частности, мы планируем изменения в закон, которые будем обсуждать с журналистским сообществом, которые, возможно, будут приняты в 2023 году. Будут введены новые понятия для СМИ, дадим определение новым медиа - это все новые платформы в интернете, развивающие информацию, туда относим и поисковые системы, ОТТ платформы и социальные сети. С установлением правил работы в Казахстане, - цитирует его МИА "Казинформ".

По его словам, "будут законодательно внедрены процедуры медиаизмерений".

Для нас важно, чтобы в Казахстане медиаизмерение было с использованием новых технологий и, главное, охватывало 100% населения, чтобы были понятны медиапредпочтения всех казахстанцев. Кемелбек Ойшыбаев