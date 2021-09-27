Премьера фильма о молодежи в Атырау состоялась на бизнес-фестивале

В онлайн-формате на шестом бизнес-фестивале для молодежи "Самғау" состоялась премьера фильма "Dauys".

Фильм был снят при поддержке AYDI.

Режиссер уточнил, что фильм о молодежи в Атырау задумывался, как история о том, что есть город, в котором огромная часть людей уже с детства знает, что свяжет свою жизнь с нефтью.

Мы хотели найти молодых ребят, которые хоть и работают в нефтегазовом секторе, сами что-то дают городу. Создают сообщества, влияют на других, заряжают энтузиазмом. Так мы нашли трех героев, каждый из которых так или иначе связан с нефтью, но огромную часть своего свободного времени посвящают музыке, волонтерству и социальному предпринимательству. Если в городе есть такие люди, они будут его менять. В этом и был смысл фильма, показать, какую молодежь мы теряем, когда она не может найти себя и переезжает в большие города – Алматы или столицу – за поиском лучшей жизни. Наши герои очень амбициозны, не врут, что могли бы уехать, но что-то заставляет их выбрать дом в Атырау, - отметил он.

Атырау – нефтяная столица Казахстана. Молодежь часто знает, на кого они будут учиться и с какой отраслью свяжут свою жизнь. Что делать тем, кто считает иначе? Уехать или остаться – это главный вопрос фильма.



Dauys – это история о трех молодых людях, жителях Атырау, кто решил остаться, чтобы сделать свой город лучше. Их истории так или иначе связаны с нефтью, но свое свободное время они посвящают волонтерству, музыке и социальному предпринимательству. Их голос – это голос поколения, которое уже сейчас знает, каким хочет видеть будущее своего родного города.

Инициатива развития молодежи Атырау (Atyrau Youth Development Initiative, коротко AYDI) - проект, направленный на развитие Атырау и молодых атыраусцев в различных сферах - от урбанистики до социального предпринимательства. Инициатива разработана и управляется коалицией, состоящей из British Council, Impact Hub Almaty и Urban Forum Kazakhstan в партнерстве с акиматом Атырауской области, и полностью спонсируется корпорацией Chevron.