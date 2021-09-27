В Жамбылской области продолжают ослаблять карантин

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области подписал новое постановление, которым внес изменения в постановление "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении на территории Жамбылской области" от 27 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

Так, разрешено проводить зрелищные, спортивные мероприятия (в закрытых помещениях), форумы, конференции, а также семейные, торжественные, памятные, мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей проводится согласно приложениями к данному постановлению (при заполняемости 30-50%).

Разрешена работа всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq:

в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq - до 00:00, лидерам проекта Ashyq - до 02:00;

в выходные дни – до 00:00, лидерам проекта Ashyq - до 02:00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

При этом требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Также разрешена деятельность в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии безопасного "зеленого" статуса при заполняемости 50%, без ограничения по режиму работы при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей при проведении торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), выставок, марафонов, спортивных мероприятий и т.д.

Лидерам проекта Ashyq в "зеленой" зоне дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10% и при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

Вместе с тем остается требование по ношению масок в общественных местах и помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Постановление вступает в силу со дня подписания.