Насколько Казахстан обеспечивает себя лекарствами и медизделиями

На сегодня Казахстан обеспечивает собственным производством лекарственных препаратов и медицинских изделий только на 17%. Об этом на брифинге в правительстве рассказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Тугжанова, в текущем году впервые в истории Казахстана будет принят специальный закон о биологической безопасности.

Он создаст правовую базу для борьбы с биоугрозами. Планируется создание национальной системы прогнозирования безопасности страны. Это позволит на системной основе проводить работу по защите от биологических угроз. Также приоритетным является развитие собственного производства лекарственных средств и медизделий. Сегодня мы себя обеспечиваем на уровне 17% собственной продукции. К 2025 году достигнем до 50%, - сказал он.

При этом заместитель премьер-министра уточнил, что для этого был принят специальный комплексный план. Также планируется укрепление материально-технического оснащения санэпидслужбы.

Так, 12 лабораторий будут оснащены высокотехнологическим оборудованием. Это позволит проводить лабораторные исследования продуктов питания, детских игрушек, воды и другой продукции с целью выявления токсичных элементов, соли, металлов. Кроме того, будет создан центр по проведению лабораторных и технических испытаний медизделий. Это позволит по международным стандартам проводить испытания лекарственных средств и медицинских изделий на безопасность и качество, - заключил Тугжанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан