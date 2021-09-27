В Шымкенте состоялся форум "Shymkent-2200": образ туристического креативного города"

Аким Шымкента принял участие в форуме-выставке "Shymkent-2200": образ туристического креативного города", организованном в рамках 30-летия Независимости.

Мурат Айтенов поздравил жителей города и участников встречи со Всемирным днем туризма (27 сентября).

Глава государства подчеркнул, что индустрия туризма должна стать важным драйвером экономического роста. Экономика многих городов мира складывается из доходов от туризма. Эта возможность должна стать ориентиром развития Шымкента. На сегодняшнем форуме-выставке по формированию креативного туристского города рассматриваются возможности развития индустрии туризма в нашем городе. На территории города, в древнем жилом массиве "Сайрам" находится родина основателя суфийского учения Ясави, а также мавзолеи его родителей - Ибрагим ата и Карашаш ана. Поэтому тур по историко-сакральному туризму Южного региона начинается с Шымкента, - сказал Айтенов.

На форуме выступили руководитель проектного офиса по развитию креативных индустрий Данат Жумин, основатель сети кофеен Salem Coffee и Global Coffee Аят Азимов, директор Палаты предпринимателей "Атамекен" города Шымкент Нурлан Кабыштаев и другие спикеры.

В рамках мероприятия подписано двустороннее соглашение между городским управлением туризма и внешних связей, управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана, управлением предпринимательства и туризма Кзылординской области, ЮКУ имени М. Ауэзова, Visit Shymkent, центром "Тараз-туризм" и турагентством "OCA TRAVEL".