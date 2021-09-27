Более 17,4 млн тестов на коронавирус провели с начала пандемии в Казахстане

Сколько ПЦР-тестов на коронавирус провели в Казахстане с начала пандемии рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в правительстве, передает корреспондент zakon.kz.

С 13 марта 2020 года по 23 сентября 2021 года проведено более 17,4 млн ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. В среднем ежесуточно проводится 56 тыс. исследований. Загруженность лабораторий на данный момент составляет 44,6%, – сказал Алексей Цой.

В настоящее время, по его данным, в стране функционирует 165 лабораторий. Из них 91 – государственные, 74 – частные.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан