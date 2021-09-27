Весной и осенью мы оказываемся отрезанными от цивилизации - жители ЗКО

Жители Жанибекского района жалуются, что после осадков дорога в этом месте превращаются в одну большую жижу. Машины зачастую съезжают с трассы или просто-напросто застревают в грязи, передает zakon.kz.

Каждый год нам обещают сделать нормальную дорогу, и каждый год эти обещания остаются на уровне разговоров. До каких пор можно терпеть это? Весной и осенью мы оказываемся отрезанными от цивилизации, часами проводим в пути, - рассказал порталу "Мой город" житель Жанибекского района Бауыржан.

На опубликованном в СМИ видео большегрузы съехали с дороги и не могут выбраться самостоятельно. Однако в пресс-службе ДЧС ЗКО заявили, что к спасателям никто не обращался за помощью.

Между тем аким Жанибекского района Азамат Сафималиев рассказал, что жители района ежегодно сталкиваются с такой проблемой.

Сейчас в нашем районе строят дороги и увеличился поток грузовых авто, дорога "убилась" полностью. Строительством занимаются субподрядчики - ТОО "Темиржол жондеу", у которых есть свои километражи. Они обязаны полностью нам помогать в таких ситуациях. Строительство дороги Жанибек - Казталовка началось в 2019 году и должно было закончиться в 2021 году, но по определенным причинам работы затянулись. Заказчиком является АО "Казавтожол", - сообщил Азамат Сафималиев.