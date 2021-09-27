В СКО вышло новое постановление об ограничительных мерах

Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, которым внес изменения в постановление "Об ограничительных карантинных мерах на территории Северо-Казахстанской области" от 27 сентября 2021 года, передает zakon.kz.

Продолжить ограничительные карантинные мероприятия с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения с 28 сентября 2021 года на территории Северо-Казахстанской области, - говорится в документе.

Согласно постановлению, сохраняется запрет на проведение семейных мероприятий по месту жительства. Не допускается скопление людей при проведении похоронных мероприятий, с сохранением дистанции не менее 2 метров.

Сохранены ограничения на работу социально-экономических объектов за исключением бизнеса, участвующего в проекте Ashyq.

Кроме того, разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме, разрешено обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, разрешены спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Разрешено возобновить учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом и деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, указано в информации.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.

Постановление вступает в силу с 28 сентября.