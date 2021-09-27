Акмолинские полицейские предупредили о новом виде мошенничества

В сентябре в дежурную часть отдела полиции Аккольского РОП поступили аналогичные заявления от 57-летнего и 49-летней местных жителей, передает zakon.kz.

Потерпевшие сообщили, что неизвестные оформили кредиты через приложение одного из банков второго уровня на 1 млн тенге.

Заявители рассказали, что злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, уверили их, что мошенники пытаются оформить на заявителей кредит. Затем псевдосотрудники банка предлагали потерпевшим обезопасить себя с помощью мобильного приложения банка и программы удаленного управления AnyDesk, а для этого убедили скачать программы на телефон. После скачивания и установки программы удаленного доступа мошенники получили доступ к счету потерпевших, оформили на их имя кредиты и перевели все средства на другие карты, - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Полицейские рекомендуют не устанавливать по просьбе незнакомых лиц программное обеспечение по удаленному управлению.

Такая программа предоставит мошенникам полный доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным, которые для вашего удобства хранятся в памяти гаджета. Помните: в случае поступления аналогичных звонков, необходимо позвонить на официальные номера (данные можно узнать на официальном сайте банка или на оборотной стороне вашей банковской карты), чтобы убедиться в том, что действительно звонили настоящие сотрудники, - предупредили в пресс-службе.

В настоящее время акмолинскими полицейскими проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых лиц.

По обоим фактам начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".