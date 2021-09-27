Одним из главных каналов передачи коронавируса являются подростки - ученые

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев высказались о том, кто является главным каналом передачи коронавируса, передает zakon.kz.

Как пишет пишет ura.ru, ученые назвали основную причину, по которой подростки "поддерживают пандемию" COVID-19. Она заключается в том, что детей и подростков до 18 лет пока не вакцинируют.

Через них функционирует устойчивый канал передачи коронавирусной инфекции, поскольку у учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое, - заявил Болибок.

Вирусолог Максим Скулачев, в свою очередь, отметил, что "во всех цивилизованных странах" подросткам делают прививки от коронавируса. По его словам, несовершеннолетние распространяют инфекцию из-за того, что пренебрежительно относятся к своему здоровью, продолжая ходить в гости или гулять, испытывая, например, боль в горле.