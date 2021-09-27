"Астана" и "Тобол" гарантировали себе медали чемпионата республики-2021

27 сентября 2021, 21:41
Фото: Instagram/fca.astana

Завершились игры 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Прошедший тур определил первых призеров республиканского первенства, ими досрочно стали столичная "Астана" и "Тобол" из Костаная. Оба клуба далеко ушли от своих преследователей в турнирной таблице и претендуют на чемпионство нынешнего сезона. За четыре тура до окончания чемпионата их разделяет только одно очко.

В 22-м туре "Астана" без особых хлопот переиграла "Тараз" - 3:0. Дубль оформил Марин Томасов, и гол на счету Тиграна Барсегяна. "Тобол" на выезде был сильнее "Атырау" - 1:0 благодаря усилиям Алекса Амановича.

В других матчах зафиксированы следующие цифры:

  • "Акжайык" - "Кайсар" - 1:1
  • "Ордабасы" - "Каспий" - 1:1.

Куандык Шынасилов


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