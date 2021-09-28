Когда закончится пандемия COVID-19, рассказал инфекционист

Сколько еще продлится пандемия коронавирусной инфекции, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает zakon.kz.

Год продлится минимум (пандемия COVID-19 - прим. ред.), - заявил он РИА Новости.

О возвращении к привычному образу жизни, как отметил инфекционист, можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости. По его словам, тогда и станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

Как сообщил ранее глава компании-производителя вакцин от КВИ Pfizer Альберт Бурла, он ожидает возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса "в течение года", но при условии ежегодной вакцинации.

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