Вышел новый рейтинг тренеров Континентальной хоккейной лиги

28 сентября 2021, 10:51
Фото: hcbarys.kz

Российские журналисты составили список лучших тренеров КХЛ с момента начала нового регулярного сезона, передает zakon.kz.

Редакция "Чемпионата" опубликовала рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент, сообщает championat.com.

При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

1 (5). Илья Воробьев ("Металлург")

2 (3). Лаури Марьямяки ("Йокерит")

3 (2). Томи Лямся ("Салават Юлаев")

18 (18). Юрий Михайлис ("Барыс")

Куандык Шынасилов


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