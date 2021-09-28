Курс доллара продолжил снижение

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 423,85 тенге (-0,13), передает zakon.kz.

А курс российского рубля напротив растет.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,7-425,1 тенге, евро - 495,7-497,7 тенге, рос. рубль - 5,84-5,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 28 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,73%, составив $76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,67% - до $79,26 за баррель.