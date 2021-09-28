Хищение 455 млн тенге - вынесен приговор сотрудникам АО "ММГ"

Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Мангистаумунайгаз", сообщает zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами АО "Мангистаумунайгаз". пресс-служба АФМ РК

Следствием установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО "ММГ" Д.Бейсембин и его заместитель А.Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов объекты недвижимости АО с Д.Лисовым и А.Юндт.

При этом, как отметили в ведомстве, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.

Таким образом, с целью незаконного обналичивания средств со счетов АО в адрес Д.Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д.Лисовой и А.Юндт получили по 10 млн тенге каждый.

Виновные лица осуждены к пяти годам лишения свободы. пресс-служба АФМ РК

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