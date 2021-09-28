Классная, спортивная и стильная - Вера Брежнева поделилась архивными фото

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась архивными фотографиями из пионерского лагеря, сообщает zakon.kz.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Эксклюзив. Фото плохого качества, но рассмотреть можно. Мне прислала подписчица. Спасибо огромное. Фото с пионерского лагеря "Счастливое детство", когда я как раз покрасила волосы в черный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная. Ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала, - написала Брежнева под фотографиями.