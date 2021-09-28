ҚТЖ принимает все меры для приема импорта из КНР

Более 100 грузополучателей и казахстанских импортеров приняли участие в видеоконференции, организованной АО "НК "ҚТЖ" по ситуации на границе КНР, передает Rail-news.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ".

Из-за ужесточения со стороны Китая карантинных мер на приграничных станциях отечественные компании не получили в срок приобретенные за рубежом товары.

Среди них социально значимые грузы, необходимые для продовольственных нужд и реализации на территории Казахстана совместных казахстанско-китайских государственных проектов. Непоставленный груз влечет за собой штрафы, срывы сроков, риски потери прибыли. В данный момент китайские железные дороги ввели временные ограничения на согласование плана и перевозку через пограничные переходы КНР в РК.

Об этом предприниматели говорили с и.о. заместителя председателя правления АО "НК "ҚТЖ" по грузовому движению Оралханом Кулаковым.

АО "НК "ҚТЖ" принимает все необходимые меры для беспрепятственного приема импортных грузов из КНР, инфраструктура терминалов полностью готова, - отметил Кулаков.

По его словам, местные исполнительные органы РК будут объективно оценивать ситуацию и учитывать то, что сроки реализации проектов срываются в связи с эпидемией вируса.

В ходе ZOOM-конференции железнодорожники отметили, что все обращения грузополучателей незамедлительно переотправляются в адрес китайской стороны.

Для решения вопросов проведены переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РК Чжао Сяо. Также направлены письма со стороны государственных органов РК в адрес уполномоченных органов КНР.

Проводятся еженедельные встречи на уровне руководства АО "НК "ҚТЖ" и Урумчийской железной дороги и совещания на уровне начальников приграничных станций. По итогам переговоров руководство Урумчийской железной дороги заверило, что при снятии карантинных ограничений пограничные переходы будут работать в штатном режиме.