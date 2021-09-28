В Алматы осудили группу радикалов, призывавших к вооруженным действиям

В Алмалинском районном суде Алматы осуждена группа приверженцев радикальной идеологии за пропаганду и призывы к теракту, которые были задержаны сотрудниками городского департамента КНБ РК, сообщает zakon.kz.

Радикально настроенная группа состояла из четырех человек в возрасте от 31 до 44 лет. Двое из них имели высшее образование, двое – среднее. Ранее не судимы. Каждый из них придумал себе религиозное имя - Мустафа, Мухаммад, Абдурахман, Абдуллах.

В разное время они начали изучать каноны ислама через интернет и учения сомнительных виртуальных проповедников, и постепенно стали менять свои религиозные взгляды, что привело к радикализму. Несмотря на запрет деятельности ИГИЛ (запрещенная на территории Казахстана решением суда международная террористическая организация) подсудимые начали увлекаться ее идеологией, и распространять среди своих знакомых идеи радикального толка. Активно обсуждать и пропагандировать терроризм, заявляя о необходимости "вооруженного джихада" в отношении неверных.

Так, летом 2020 года в ходе одной из встреч лидер группы Мустафа вел пропаганду религиозного радикализма, говоря о необходимости насильственных действий в отношении представителей силовых структур, так как, по его мнению, силовики притесняют мусульман.

Остальные подсудимые поддержали "джихад" в его диверсионно-террористической форме. Для осуществления своего преступного умысла, они создали общую группу в мессенджере WhatsApp, где Мухаммад сообщил о готовности к насильственным действиям по отношению к тем, кто, по его мнению, является вероотступником (муртадом), тем самым утверждая и оправдывая по религиозным мотивам насильственные действия в отношении граждан.

Также они пересылали по WhatsApp книгу, которая используется радикально настроенными лицами как побуждение к насильственным и террористическим действиям.

Кроме того, Абдурахман от слов перешел к делу и незаконно приобрел боеприпасы, которые были изъяты у него при задержании.

Тщательно изучив материалы дела, суд за пропаганду терроризма и публичные призывы к его совершению приговорил каждого из подсудимых к семи годам лишения свободы (ст. 256 ч. 2 УК РК) с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.