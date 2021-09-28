Осадки ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 сентября, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут осадки, в центре, на юге и юго-западе страны – дождь с грозой. Лишь на запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и востоке – туман, на севере – гололед, на юге – гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юго-западе области порывы 25 м/с.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на западе, северо-западе области – туман, гололед.

На юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей, днем на востоке области и в горных районах – гроза.

На северо-западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед, на севере – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке и северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской, на северо-востоке Актюбинской, на юге и востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.