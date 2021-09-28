В правила комплексного тестирования планируют внести изменения

Министерство образования и науки подготовило проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в Правила проведения комплексного тестирования, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлено, что поступающим, подавшим заявления для участия в КТ через приемную комиссию ОВПО предоставляется расписка (в произвольной форме) о приеме документов.

Заявление для участия в КТ в компьютерном формате подается поступающими через информационную систему РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК (НЦТ).

Для расширения доступа к послевузовскому образованию определяются два периода для приема заявлений для участия в КТ: с 1 июня по 15 июля, с 1 по 15 ноября. КТ проводится с 20 июля по 10 августа, с 18 ноября по 11 декабря.

Как отмечается, для проведения КТ в бумажном или компьютерном формате на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ, которые утверждаются уполномоченным органом в области образования.

В состав региональной госкомиссии входят представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации. Комиссия состоит из пяти человек.

При этом председатель и члены региональной госкомиссии не участвуют в процессе тестирования.

Региональная государственная комиссия при проведении КТ в компьютерном формате:

обеспечивает охрану общественного порядка при запуске на тестирование и в период проведения тестирования;

согласует с главным санитарным врачом региона план соблюдения санитарно-профилактических требований в ППКТ.

организует работу медицинского персонала во время проведения КТ;

организует предоставление помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата или специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха;

обеспечивает сохранность личных вещей поступающих в шкафчиках (ячейках) во время тестирования.

Пункт про сохранность личных вещей добавлен и в правила проведения комплексного тестирования в бумажном формате.

Комплексное тестирование включает:

для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору);

для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения: тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору);

для поступающих в профильную магистратуру с английским языком обучения: тест по профилю группы образовательных программ на английском языке и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском или английском языке (по выбору);

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору);

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка: тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору).

При этом лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающие владение иностранным языком, освобождаются от теста по иностранному языку КТ в магистратуру.

Количество тестовых заданий КТ составляет:

для научно-педагогической магистратуры с казахским или русским языком обучения:

тест по иностранному языку – 50; тест на определение готовности к обучению – 30, из них: по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15; тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них: по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20;

для профильной магистратуры с казахским или русским языком обучения:

тест на определение готовности к обучению – 30, из них: по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15; тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них: по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20;

для профильной магистратуры с английским языком обучения:

тест на определение готовности к обучению – 30, из них: по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них: по первой профильной дисциплине –30, по второй профильной дисциплине – 20;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки:

тест по иностранному языку – 50;

тест на определение готовности к обучению – 30, из них: по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка:

тест на определение готовности к обучению – 30, из них: по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15; тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них: по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20.

Максимальное количество баллов по КТ составляет:

для научно-педагогической магистратуры с казахским или русским языком обучения – 150 баллов;

для профильной магистратуры с казахским или русским языком обучения – 100 баллов;

для профильной магистратуры с английским языком обучения – 100 баллов;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки – 80 баллов;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка – 100 баллов.

На Комплексное тестирование отводится:

для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения – 3 часа 55 минут;

для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения – 2 часа 40 минут;

для поступающих в профильную магистратуру с английским языком обучения – 2 часа 40 минут;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки – 2 часа 5 минут;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка –2 часа 40 минут.

Указывается, что для осуществления контроля за соблюдением правил проведения КТ в ППКТ направляются администраторы тестирования, наблюдатели из числа сотрудников уполномоченного органа в области образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, неправительственных организаций. Администраторы тестирования выполняют функции дежурного по аудитории и по коридору.

Как отмечается, входные двери, используемые для запуска в здание, и процесс проведения КТ обеспечиваются системой видеонаблюдения. При этом запись видеонаблюдения процесса запуска, проведения тестирования, а также помещения, в котором хранились использованные книжки после тестирования, передаются в НЦТ в течение 5 календарных дней после завершения тестирования.

НЦТ после завершения КТ до 30 августа календарного года осуществляет просмотр записей видеонаблюдения тестирования.

В случае обнаружения использования тестируемым во время КТ запрещенных предметов НЦТ составляется Акт об обнаружении использования во время тестирования запрещенных предметов и направляется в уполномоченный орган в области образования с подтверждающими материалами. После чего акт и подтверждающие материалы представляются на рассмотрение госкомиссии.

Решением комиссии результаты тестирования (баллы КТ), а также результаты конкурса на присуждение образовательного гранта (свидетельство о присуждении образовательного гранта) за счет средств республиканского бюджета аннулируются приказом уполномоченного органа в области образования, результаты конкурса на присуждение образовательного гранта за счет средств местного бюджета аннулируются постановлением местного исполнительного органа в течении календарного года.

После аннулирования результатов тестирования или свидетельства о присуждении образовательного гранта, НЦТ направляет уведомление поступающим через их личный кабинет.

Полный текст правил можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 12 октября.