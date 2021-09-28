"Баспалдақ" и "Ұлы дала ойындары" отменены в Алматы

Ежегодные спортивные праздники "Баспалдақ" и "Ұлы дала ойындары", запланированные на сентябрь, отменены. Вышеупомянутые старты имеют большую популярность у жителей и гостей Алматы, и каждый год с первым месяцем осени горожане торопятся участвовать в этих спортивных состязаниях. Люди разных возрастных категорий с нетерпением ждали проведения нынешнего сезона "Баспалдақ" и "Ұлы дала ойындары". Но данные мероприятия были отменены в последний момент.

За разъяснениями редакция zakon.kz обратилась к организаторам этих спортивных мероприятий.

На данный момент в связи с ситуацией COVID-19 данные мероприятия убрали из нашего календарного плана, по постановлению санитарного врача города Алматы эти мероприятия отменены. Возможно, мы проведем в ноябре велопробег и фестиваль восточных единоборств. Подготовка к ним ведется. Но все зависит от решений и указаний санитарных ведомств, - ответил руководитель проекта "Спорттық Алматы" Айдос Багашев.

Куандык Шынасилов