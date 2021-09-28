Умер чемпион мира по футболу Роджер Хант

"Футбольный клуб "Ливерпуль" оплакивает кончину легендарного футболиста клуба Роджера Ханта, который умер после продолжительной болезни в возрасте 83 лет, сообщает zakon.kz.

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Роджер Хант скончался 28 сентября, - опубликовано пресс-службой "Ливерпуля".

В составе сборной Англии Хант стал чемпионом мира в 1966 году. За "Ливерпуль" он выступал с 1958 по 1969 год, забил 285 голов и до сих пор остается лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах Англии и вторым бомбардиром после Иана Раша за всю историю. В составе клуба Хант дважды стал чемпионом Англии, по разу - обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Хант пришел в "Ливерпуль" в 20-летнем возрасте из молодежной команды. За свои достижения он был удостоен рыцарского ордена Британской империи, за что болельщики всегда называли его "сэр Роджер".