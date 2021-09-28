В школах Акмолинской области прошли открытые уроки, посвященные достижениям Независимости

В 553 школах и 32 колледжах региона прошли единые открытые уроки на тему "Тәуелсіздік жетістіктері" - "Достижения Независимости", посвященные 30-летию Независимости страны, сообщает zakon.kz.

Как отметили в Управлении образования, в ходе занятий учащимся рассказали о достижениях суверенного Казахстана, многовековой истории, многогранном культурном наследии страны, политической стабильности и социально-экономическом развитии республики, заслугах Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии государства.

В качестве гостей на открытые уроки были приглашены ветераны труда, почетные жители районов, городов, общественные деятели, которые внесли значительный вклад в развитие Акмолинской области и страны.

Серия открытых уроков в организациях образования областного центра началась с многопрофильной гимназии №5 "Тандау". В ходе мероприятия учитель истории Алия Ахетова рассказала учащимся о достижениях страны, политических и социальных реформах государства, истории, единстве народа Казахстана.

В этом году мы отмечаем важное событие - 30-летие Независимости нашей Родины. За этот период республика достигла больших успехов по многим направлениям. Сегодня мы стали страной, известной во всем мире, - поделился ученик 10 класса Жаннатбек Мамиев.

Еще одна из встреч на эту тему состоялась в одной из ведущих организаций технического и профессионального образования - высшем техническом колледже Кокшетау. Учебное заведение посетил ветеран педагогического труда, обладатель нагрудного знака "Ибрай Алтынсарин" Александр Кранин.

Этот год ознаменован важной датой в истории нашей страны - 30-летием Независимости. Сегодня меня пригласили в колледж, в котором я работал многие годы. Для меня большая честь встретиться с молодым поколением, вспомнить и рассказать ребятам о становлении технического и профессионального образования, высоких достижениях в данной сфере, - сказал ветеран труда.

Данный проект охватил порядка 140 тысяч школьников и студентов организаций образования области. На уроках велась активная дискуссия о прошлом и настоящем страны, ребята задавали интересующие их вопросы. В завершении занятий учащиеся прошли онлайн-тесты на знание новейшей истории Казахстана.

Все уроки проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, передает Управление внутренней политики.