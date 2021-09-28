Президент Казахстана принял главу Республики Башкортостан

Глава государства принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стратегическое сотрудничество с Россией все шире охватывает межрегиональное взаимодействие двух стран.

Глава государства с удовлетворением заметил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, многогранные связи нашей страны с Башкортостаном развиваются весьма динамично и наполняются новым содержанием.

Как было отмечено в ходе беседы, растет количество совместных предприятий, успешно реализуются инвестиционные проекты в нефтехимии, сельском хозяйстве, металлургии, легкой промышленности и других отраслях.