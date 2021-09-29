Молдавский клуб "Шериф" сенсационно обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

Молдавский клуб "Шериф" в ходе второго тура группового этапа Лиги чемпионов одолел мадридский "Реал" со счетом 2:1, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Встреча проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Клуб из Тирасполя забил первым - Джасурбек Яхшинбаев замкнул подачу в штрафную "сливочных" на 25-й минуте. Во втором тайме "Реал" усилиями Карима Бензема сравнял счет - нападающий реализовал пенальти. Однако за минуту до конца основного времени Себастьян Тиль забил еще один гол.

"Шериф" после двух туров группового этапа ЛЧ занимает с 6 очками первое место в группе D. В первой игре турнира команда под руководством главного тренера Юрия Вернидуба обыграла "Шахтер" (2:0). В активе "Реала" после двух матчей три очка и вторая позиция в группе. Мадридский клуб за последние четыре сезона проиграл в Лиге чемпионов на домашнем стадионе только "Шерифу", "Шахтеру" и ЦСКА.

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.