Страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю - глава СЕНТКОМ

По словам главы СЕНТКОМ, ряд стран в Центральной Азии заинтересованы в поддержании связей с США и считают это возможной альтернативой взаимодействию с Россией и Китаем, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил, касавшихся обстоятельств вывода американского контингента из Афганистана.

Отвечая на вопрос о том, какие усилия предпринимают США для предотвращения укрепления влияния других стран в Афганистане, он напомнил, что "на прошлой неделе был в столице Казахстана - Нур-Султане". По словам Маккензи, он участвовал в консультациях, в частности, с представителями Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Мы говорили о том, каким будет регион после падения Афганистана. В целом они хотят гарантий, они хотят, чтобы у них по-прежнему были связи с Соединенными Штатами. Поскольку они хотят, чтобы имелась альтернатива России и альтернатива Китаю, - считает глава Центрального командования ВС США. - К сожалению, из-за географического расположения им всегда придется иметь дело с Россией и Китаем. Но, я думаю, наши партнеры в регионе хотят, чтобы США дали сигнал, что не отвернутся от них, даже если мы ушли из Афганистана".