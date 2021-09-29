Месси забил свой первый гол за ПСЖ

28 сентября состоялось несколько матчей второго группового раунда Лиги чемпионов нынешнего сезона, передает zakon.kz.

В центральном матче тура французский "Пари-сен-Жермен" у себя дома на "Парк де Пренс" принимал "Манчестер Сити" из Англии. Встреча завершилась в пользу хозяев поля - 2:0, отличились Гуйе (8 минута) и Лионель Месси (74 минута). Стоит отметить, что аргентинец Месси этим забитым мячом открыл счет своим голам за парижан.



В других матчах зафиксированы следующие результаты:

"Лейпциг" - "Брюгге" - 1:2

"Порту" - "Ливерпуль" - 1:5.

"Милан" - "Атлетико" -1:2

"Аякс" - "Бешикташ" - 2:0.

"Реал" - "Шериф" - 1:2

"Боруссия" - "Спортинг" - 1:0.

"Шахтер" - "Интер" - 0:0

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Куандык Шынасилов