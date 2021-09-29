Компания Илона Маска решила выпускать одежду под брендом Cyberquad

Американская компания Tesla, производящая электрокары, подала заявку на регистрацию торговой марки Cyberquad, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

В описании заявки сказано, что регистрация товарного знака Cyberquad предназначена для производства одежды, а именно футболок, рубашек, курток, головных уборов, детской одежды, обуви и брюк. Заявка все еще находится на рассмотрении.

Впервые о Cyberquad стало известно в 2019 году. Так был назван электроквадроцикл, который был представлен вместе с электропикапом Cybertruck. Его прототипом послужил квадроцикл Yamaha Raptor с трансмиссией Zero Motorcycle.

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