В Казахстане зафиксирован прирост новых случаев COVID-19

29 сентября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 сентября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. В Актюбинской области по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 46, в ЗКО - на 25, в Акмолинской области - на 23 человека, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 196,
  • в городе Алматы - 426,
  • в городе Шымкент - 125,
  • в Акмолинской области - 49,
  • в Актюбинской области - 90,
  • в Алматинской области - 181,
  • в Атырауской области - 55,
  • в ВКО - 93,
  • в Жамбылской области - 58,
  • в ЗКО - 54,
  • в Карагандинской области - 174,
  • в Костанайской области - 104,
  • в Кызылординской области - 47,
  • в Мангистауской области - 15,
  • в Павлодарской области - 144,
  • в СКО - 77,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране подтверждено 882 634 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 200,
  • в городе Алматы - 932,
  • в городе Шымкент - 147,
  • в Акмолинской области - 178,
  • в Актюбинской области - 109,
  • в Алматинской области - 181,
  • в Атырауской области - 27,
  • в ВКО - 181,
  • в Жамбылской области - 58,
  • в ЗКО - 143,
  • в Карагандинской области - 188,
  • в Костанайской области - 148,
  • в Кызылординской области - 82,
  • в Мангистауской области - 25,
  • в Павлодарской области - 57,
  • в СКО - 168,
  • в Туркестанской области - 33.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 818 521 человек.


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