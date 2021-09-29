В Казахстане зафиксирован прирост новых случаев COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 сентября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. В Актюбинской области по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 46, в ЗКО - на 25, в Акмолинской области - на 23 человека, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 196,

в городе Алматы - 426,

в городе Шымкент - 125,

в Акмолинской области - 49,

в Актюбинской области - 90,

в Алматинской области - 181,

в Атырауской области - 55,

в ВКО - 93,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 54,

в Карагандинской области - 174,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 47,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 144,

в СКО - 77,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране подтверждено 882 634 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 200,

в городе Алматы - 932,

в городе Шымкент - 147,

в Акмолинской области - 178,

в Актюбинской области - 109,

в Алматинской области - 181,

в Атырауской области - 27,

в ВКО - 181,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 143,

в Карагандинской области - 188,

в Костанайской области - 148,

в Кызылординской области - 82,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 57,

в СКО - 168,

в Туркестанской области - 33.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 818 521 человек.