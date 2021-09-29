В Казахстане зафиксирован прирост новых случаев COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 сентября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. В Актюбинской области по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 46, в ЗКО - на 25, в Акмолинской области - на 23 человека, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 882 634 случая.
В Казахстане 2857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 818 521 человек.
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