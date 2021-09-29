В Кокшетау драка во дворе дома закончилась ножевым ранением, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение жительницы областного центра, которая сообщила о том, что во дворе ее дома происходит драка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили 34-летнего местного жителя, который получил увечья во время потасовки и был незамедлительно доставлен в областную больницу. Медики диагностировали у потерпевшего колото-резаные раны правого бедра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 24-летний житель города Кокшетау, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

По данному факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 293 УК РК “Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью“.