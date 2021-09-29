Глава МОН посетил Костанайскую область

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в Костанайской области посетил ряд образовательных объектов.

Он возложил цветы к памятнику просвятителя-педагога Ы.Алтансарина. Затем посетил Мичуринскую общеобразовательную школу Костанайского района. Там он побывал на уроках, побеседовал со школьниками и педагогами.

В ходе визита Асхат Аймагамбетов отметил важность создания безопасной и качественной образовательной среды. Так, в Мичуринской школе действует система видеонаблюдения, турникет и тревожная кнопка.

Педагоги рассказали, как много сделано государством для сельских школ. Так, в Мичуринской школе за последние два года полностью обновлен компьютерный парк, поставлено новое оборудование в мастерские, модернизирована школьная библиотека, спортивный инвентарь.

В этом году в области модернизированы 82 сельские школы на общую сумму 5 млрд тенге, до 2025 года будут модернизированы еще 325 школ.

Затем он встретился с педагогами и руководителями организаций образования в школе №27, ознакомился с учебным процессом в Костанайском политехническом высшем колледже и КРУ имени А.Байтурсынова, где был открыт инновационный образовательный детский сад "Sweet baby".