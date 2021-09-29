В ЗКО активно развивают национальные виды спорта

В Акжаикском районе Западно-Казахстанской области в рамках 30-летия Независимости Казахстана прошел областной чемпионат по национальным играм и конным видам спорта среди взрослых, а также открытый районный турнир, посвященный памяти спортсменов из села Тайпак.

На соревнования съехались около 300 спортсменов из районов области, которые показали свою сноровку и умения в таких играх, как аударыспак, кокпар, жамбы ату, тенге илу, асык ату, тай и тазы ату, перетягивании каната. Участников соревнований поздравил заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов и пожелал всем удачной игры.

Отрадно, что национальные виды спорта обретают мировую популярность. Спорт – это сфера, которая работает на престиж и авторитет страны. Национальные игры приобрели серьезный статус, перейдя из разряда развлечений в самостоятельные спортивные дисциплины, некоторые из них поднялись на мировой уровень, – отметил Б.Нарымбетов.

Главная цель спортивных мероприятий – отобрать лучших спортсменов на республиканские соревнования, пропагандировать национальные виды спорта среди молодежи, почтить память спортсменов района. Большой интерес у болельщиков вызвала гонка собак казахской породы "таза" – это одна из древнейших пород собак, относимая к борзым восточной группы, приспособленная к кочевому укладу жизни народов Азии. здесь победителем стала тазы по кличке Айкас, хозяином которой является Даулет Мажиков из Таскалинского района, 2 место заняла тазы тоже по кличке Айкас, хозяин – Алмас Камаров из Теректинского района, 3 место – тазы Карабай, хозяин – Ерлан Ермегали из Каратобинского района.

В аламан байге на 60 км 1 место занял Еламан Жардемов из Акжаикского района и его конь Коянкас, 2 место – Нурболат Адиетов из Теректинского района и конь Таскын, а 3 место досталось Асхату Камешову из Акжаикского района и лошади по кличке Жулдыз. Среди борцов-палуанов 1 место занял Мерей Бердигалиев из Сырымского района, 2 есто – Жаксылык Дамир из Акжаикского района, 3 место – Адильбек Сейсов из Бурлинкого района. В 7 весовых категориях прошли состязания по аударыспак, где было проверено мастерство всадников. Это одна из древних казахских национальных спортивных игр. Аударыспак в большей степени относится к конному спорту, нежели к спортивной борьбе. Также спортсмены боролись за звание лучшего в таких играх, как жамбы ату, тенге илу и других. В командном зачете по кокпару не было равных спортсменам из Чингирлауского района, II место заняла команда Акжаикского района, а III место получила команда из г.Уральска. По асык ату I место получила команда Акжаикского района, II место – Бокейординского района, III место – Бурлинского района.

Также в ходе мероприятия гости и участники соревнований почтили память спортсменов района, таких, как Казбек Ибрашев, Ерлан Алиев, Иолат Исманов, Бейбит Насипкалиев, Тасқан Таскинбаев, Жумажжан Ескедиров, Каиржан Саргелеков, Габдулла Изимов, спортивные заслуги которых всегда помнят земляки.