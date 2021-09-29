Land Cruiser Prado перевернулся в Алматы во время ДТП

В Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Розыбакиева в районе 3-х часов ночи произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Как рассказали сами участники аварии, автомобиль Volvo-850 двигался по Абая в западном направлении, на дополнительный сигнал светофора по стрелке совершал поворот налево на Розыбакиева. Завершал маневр он на мигающую стрелку, в этот момент ему навстречу по Абая в восточном направлении двигался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

В свою очередь водитель Prado рассказал, что видя, что сейчас загорится зеленый свет светофора, нажал на газ. Маневр Volvo оказался для него неожиданным.

Он попытался избежать столкновения, нажав на тормоз, но Volvo все равно его зацепил, въехав в задний бампер.

В результате водитель Toyota потерял управления над автомобилем, его начало швырять из стороны в сторону, после чего он опрокинулся на бок и начал ползком двигаться по инерции. На боку его протащило метров 10.

В результате столкновения пострадали водитель внедорожника и его пассажир, водителю оказали помощь на месте, а пассажира госпитализировали с переломом руки в ближайшую больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые будут разбираться во всех обстоятельствах аварии.