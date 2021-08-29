Эксперт о религиозном экстремизме: литература бывает разной

О религиозном экстремизме через призму литературы и творчества, рассказал писатель, экономист, публицист, телеведущий, общественник, автор курса ораторского искусства, член Общественного Совета города Алматы, эксперт информационно-разъяснительной группы города Алматы Кисиков Бекнур, сообщает zakon.kz.

- Добрый День, Бекнур Сейтжанович. Сегодня мы хотели бы поговорить о религиозном экстремизме через призму литературы и творчества. Ведь вы являетесь автором ряда романов, повестей и рассказов. И уверена, что так или иначе касались темы религии?

- Конечно, литература бывает разной. Есть религиозная. Светская деловая, публицистическая литература, и каждое направление описывает свое направление. Многие романы вообще выросли из схоластической литературы средневековья. Так что литература и религия идет бок об бок. Да и вообще, религия распространялась через книги

- А вы в своем творчестве касаетесь ли религии?

- Конечно. Мне интересна история религий, развитие общества через религию, история народов. Это очень большая тема, и мне это интересно как шикарный материал для создания произведения и сюжетных линий. К примеру, в своем недавнем романе "Тал Жайлау" я как раз описывал историю падения династии Газнауи (Газневи) в Афганистане. Это средневекового государство существовала в 11 веке, и правителями там были выходцы из тюркских племен. В те времена тюркские наемники из Степи считались сильными воинами и присутствовали во всей геополитике региона. И мне интересно было описывать тот период. Когда Ислам только стал проникать на территорию, заменяя доисламские традиционные верования степняков.

- Вы имеете в виду тенгрианство?

- И в том числе – тенгрианство. Некоторые племена, населявшие Степь, были и христианами. Были и номады буддисты, было и манихейство. Возможно были верования, которые мы не знаем. То есть история показывает, что наши предки были достаточно полирелигиозным, если можно так выразиться, народом. Но со временем именно ислам стал основной и доминирующей религией. И можно сказать, что мы выбрали мягкую форму ислама, и именно в тот период, о котором я рассказываю, времена средневековых религиозных мистиков, среди которых был и знаменитый Яссауи, основатель кобыза Коркыт, жившие на берегу Сыра в средние века, я пытаюсь коснуться религиозных настроений того времени.

- Но почему Афганистан?

- Я бы назвал Афганистан горной степью, она всегда была во взаимодействии со степью, и это не просто соседний регион, а наш регион. И конечно же, мы все так или иначе связаны с этим регионом не только историей, но и духовными корнями. Это очень важная страна не только для нас, но и для всего мира. Ключ решение многих геополитических проблем региона. И от мира и спокойствия в этой стране зависит многое.

- И вы наверное следите за недавними событиями в стране.

- Да, конечно же это не может не волновать меня. Мы видим, что регион за регионом падает, и правительственные войска отступают. И в этих условиях непонятно будущее этой страны. Останется ли страна светской, или все-таки будет теократия. В любом случае, выбор остается за народом. И от этого зависит будущее политического курса страны. Независимо от того, нравится нам это или нет.

- А была ли в Степи теократия?

- Я не профессиональный историк, но возможно древние государства имели некую форму теократического государства. НО в условиях кочевнической жизни люди мало обращали на религиозные догматы. И последующая история говорит о том, что наши предки были достаточно толерантны к религиозным убеждениям. И то, что наше государство сегодня представляет собой светскую форму, где религия отделена от государства – очень большое достижения. И уверен, что большинство за светскость государства. В нашей стране мирно сосуществуют различные народы, различные конфессии.

- То есть нашему народу не присущ религиозный экстремизм?

- Вряд ли какому-либо народу присущ религиозный экстремизм. Религиозная дискриминация и неприятие другой культуры – это не природная свойственность того или иного народа. Религиозные авантюристы, как правило, сеют смуту и порождают религиозный экстремизм.

- То есть религиозное экстремизм не природное явление?

- Все люди в мире так или иначе одинаковы: хорошей семьи, здоровья, социального благополучия. И к Богу обращаются за тем, чтобы жить спокойно и счастливо. И большинству людей нет дела до чужой религии, веры, национальности. Но при маргинализации и фундаментализме, и неприятии другого мнения, появляется тот самый экстремизм, когда обладатель другого мнения становится чуть ли не врагом. А это опасно для стабильности общества. И я думаю, что нам всем нужно работать, чтобы воспитывать в себе и в людях толерантность, терпимость и уважение к другим религиям. Чтобы не было поля для использования религиозных различий для раздора и войны.

- Ну что же, на этой ноте закончим нашей интервью. Спасибо вам большое за уделенное время. И пожелаем всем нам мира.

Беседовала, Асем Досжан