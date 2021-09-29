Только две казахстанские теннисистки прошли во второй круг Astana WTA 250

28 сентября на кортах НТЦ прошли игры третьего дня международного турнира Astana Open, передает zakon.kz.

Честь Казахстана в этот день вышли защищать члены женской сборной страны - Юлия Путинцева, Зарина Диас и Анна Данилина. Только Анне не повезло в первом круге этих соревнований: она в упорной трехсетовой битве проиграла третьему номеру Astana Open француженке Кристине Младенович - 4:6, 7:6, 4:6.

После Данилиной на центральный корт вышла Зарина Диас, у которой матч с россиянкой Анастасией Захаровой тоже сложился непростой. Уступив один сет - 4:6, алматинка взяла верх в двух других - 7:6, 7:5. Заканчивала программу игрового дня первая сеяная турнира Юлия Путинцева.

Вторая ракетка Казахстана среди женщин не имела особых проблем в противостоянии с грузинской теннисисткой Екатериной Горгодзе - 6:1, 6:2.

Теперь Путинцева и Диас попробуют завоевать путевку в четвертьфинал этих состязаний. 29 сентября Юлия сыграет с Верой Лапко из Беларуси, а Зарина - со шведской спортсменкой Ребеккой Петерсон.

Куандык Шынасилов