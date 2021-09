"Астана Моторс" стала официальным представителем автобренда Chery в Казахстане

Популярный в мире китайский автомобильный бренд Chery в Казахстане будет представлять "Астана Моторс". Об этом стало известно после подписания дистрибьюторского соглашения компании с ведущим китайским автопроизводителем Chery Automobile Co., Ltd. Официальный дистрибьютор Chery в Казахстане – First Motor Group, входящий в состав "Астана Моторс".

Официальная церемония подписания дистрибьюторского соглашения состоялась вчера в формате телемоста между Алматы (Казахстан) и Уху (Китай).

Ранее в портфель "Астана Моторс" входили 12 брендов, Chery стал тринадцатым брендом, а First Motor Group – седьмым дистрибьютором, вошедшим в состав моторной компании.

Президент Chery International господин Джанг Гуйбин во время церемонии подписания соглашения отметил, что все большее число клиентов по всему миру выбирают Chery, а Казахстан является наиболее перспективным рынком в Центральной Азии.

"Астана Моторс" – ведущая автомобильная компания Казахстана с профессиональной командой и богатым опытом. Мы считаем, что сотрудничество между Chery и "Астана Моторс" имеет большие перспективы. Желаю большого успеха в нашем двухстороннем сотрудничестве, – сказал глава Chery International.

Генеральный директор "Астана Моторс" Бекнур Несипбаев, в свою очередь, поблагодарил партнеров за оказанное доверие представлять на казахстанском рынке бренд Chery, получивший мировое признание в качестве интеллектуального автопроизводителя.

Компания Chery Automobile прошла революционный путь развития технологий в производстве и продолжает демонстрировать успехи в инновационной сфере, чем вызывает особый интерес автоэкспертов во всем мире. Нам предстоит реализовать смелые планы в рамках глобальной стратегии развития компании в Казахстане, – подчеркнул Бекнур Несипбаев.

"Технологичные Chery" – под таким именем известна крупнейшая автомобилестроительная компания, основанная в 1997 году. Chery Automobile непрерывно развивается в сфере технологий, имеет собственную лабораторию для проведения исследований, а также пять научно-исследовательских баз по всему миру.

В состав Chery Automobile входят 6 автомобильных заводов и 11 сборочных производств в разных странах. Компания стала первым в Китае автопредприятием, освоившим производство двигателей, коробок передач, шасси систем управления двигателем (EMS) и платформенных технологий, благодаря собственным разработкам.

В течение 18 лет Chery Automobile лидирует по экспорту китайских автомобилей, компания поставляет свою продукцию более чем в 80 стран мира. Объем экспорта за последние годы увеличился более чем на 100%.

9,5 миллионов автовладельцев являются пользователями Chery. В числе преимуществ автомобилей китайского бренда клиенты называют высокотехнологичность, максимальная безопасность, комфортабельность и выразительный дизайн.

Первые поставки в Казахстан автомобилей Chery ожидаются до конца 2021 года. По информации дистрибьютора это будут Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и другие модели новой серии Pro Family.

В течение двух лет казахстанская дилерская сеть разрастется до 17 автоцентров. Первые дилерские центры начнут работу в ближайшее время в Нур-Султане и Алматы.

Напомним, что "Астана Моторс" – официальный дистрибьютор легковой и коммерческой техники Hyundai в Казахстане, официальный дистрибьютор Subaru в Казахстане, эксклюзивный импортер BMW, MINI, Motorrad в Казахстане, официальный дистрибьютор Haval в Казахстане, официальный дистрибьютор по производству и реализации пассажирского транспорта марки Golden Dragon в Казахстане, официальный дилер Toyota в городах Алматы, Нур-Султан, официальный дилер Lexus в городе Нур-Султан, официальный дилер Land Rover и Jaguar в городе Алматы, официальный дилер Volvo в городе Алматы. "Астана Моторс" имеет 29 собственных дилеров, завод по производству коммерческой техники и завод по производству легковых автомобилей.

Более подробную информацию о бренде Chery в Казахстане можно узнать в круглосуточном контакт-центре "Астана Моторс" по телефону 7007.