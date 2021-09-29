В Алматы дерево спасло водителя от столкновения с жилым домом

Еще одно ДПТ произошло в Алматы около 4-х часов ночи, сообщает zakon.kz.

Водитель такси Тоyота Camry двигался по улице Манаса в северном направлении на высокой скорости, на пересечении с улицей Жамбыла, где т-образный перекресток, он не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги, проехав по тротуару, врезался в дерево и заскочил на него.

Если бы дерево не оказалось на его пути, автомобиль бы въехал в жилой многоквартирный дом.

После столкновения водитель скрылся с места аварии.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции стали пробивать автомобиль и выяснили, что его сдавали в аренду.

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, криминалист, который снял отпечатки пальцев с автомобиля, назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства дела.