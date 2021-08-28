Какие платформы соцсетей имеют наибольший радикальный контент

В Управлении по делам религий города Алматы рассказали какие платформы социальных сетей содержат контент радикальных организаций и как вербовщики ориентируются в социальных сетях для поиска потенциальных адептов, сообщает zakon.kz.

В СМИ активно пишут об опасности распространения в Интернете контента экстремистского и террористического характера, однако многие казахстанцы не в полной мере уведомлены в каких соц.сетях и мессенджерах представлен наибольший или наименьший контент террористических организаций и не знают об их особенностях работы и размещения пропагандистских материалов.

Необходимо понимать, что молодежная аудитория представляет наивысший интерес для практически всех радикальных организаций и деструктивных течений, поэтому вербовщики внимательно изучают платформы социальных сетей, с целью выяснить как соц.сети наиболее распространены у молодежи, их интересы, тренды, а также их поисковые запросы. Все это позволяет рекрутерам изначально запланировать свою работу на эффективность и здесь им помогают навыки маркетологов, психологов и SMM-специалистов.

МИФ №1. Вербовкой в ряды экстремистов и террористов занимаются ВСЕ

Вербовщики – это профессионалы, с навыками религиоведов, психологов и IT-специалистов. Поэтому их трудно выявить в сети.

В настоящее время практически все известные международные террористические организации (МТО) имеют свои официальные аккаунты и каналы на всех платформах социальных сетей (Facebook, YouTube и т.д.) и мессенджеров (Telegram, Instagram), в т.ч. и Талибан (запрещена в Казахстане решением суда). Также неофициальные страницы МТО имеются в русскоязычных платформах (ВКонтакте, Одноклассники) которые активно делятся идеологией и деятельностью террористических организаций на русском языке, столь распространенном на пространстве стран СНГ.

Среди международных террористических организаций, активно освещающих свою деятельность в Интернете, можно отметить ДАИШ (ИГ, ИГИЛ), "Талибан", "Хайят Тахрир аш Шам" (бывшая Ан-Нусра), "Аль-Каеда" и "Хизб-ут-Тахрир" (все организации запрещены в Казахстане решением суда).

МИФ №2. Террористы представлены избирательно и не на всех платформах соцсетей

Вербовщики МТО присутствуют на всех платформах социальных сетей и мессенджеров и распространяют свой контент исходя из языка страны.

При этом необязательно присутствие в штате террористических организаций переводчиков, им в этом помогают их сторонники в каждой стране.

В выборе платформы соцсетей в той или иной стране вербовщикам помогают даже данные рейтинговых компаний.

Так в январе 2021 года самой популярной социальной сетью в Казахстане стала сеть Pinterest: 32,7%, далее идут YouTube (20,4%), "ВКонтакте" (14,9%), Facebook (13,5%) и Twitter (11,3%). Выяснилось, что чаще всего социальные сети посещают Pinterest, YouTube и "ВКонтакте" казахстанцы посещают с персональных компьютеров и моноблоков. Со смартфонов посещают Facebook, YouTube и Instagram.

Необходимо отметить, что казахстанцы являются активными пользователями зарубежных платформ, ввиду отсутствия своих отечественных платформ.

При этом информация на Facebook, YouTube, Telegram, Instagram о деятельности МТО активно размещается на русском языке, бывают ситуации картинок с изображением боевиков и на казахском языке, но они очень редки.

МИФ №3. Пропаганда МТО ведется на английском, арабском и пушту и не представляют угрозы для казахстанцев

Весь контент известных МТО о своей идеологии и деятельности транслируется на русском языке.

Одной из популярных площадок для распространения контента ИГИЛ (запрещена в Казахстане) стал Twitter. Для максимального распространения радикального контента идеологи МТО активно использовали наиболее известные в сети хэштеги и по мнению специалистов подобные трюки стали в дальнейшем распространенными при рассылке материалов ИГИЛ. В результате изменения информационной политики администрации Twitter и их администраторов, сейчас наблюдается спад материалов, но работа радикалов продолжается в сети.

ВКонтакте. Российская социальная сеть "ВКонтакте" с 2014 года стала популярной площадкой для распространения радикального контента МТО, поток радикального контента удалось снизить только при помощи увеличения администраторов и редакторов. Однако при запрете материалов МТО, в сети достаточно материалов псевдосалафитского направления, не имеющих прямых призывов к экстремизму, но представляющих угрозу казахстанской молодежи. Сама социальная сеть удобна для распространения и хранения материалов всех форматов, от текстов до видеофайлов большого объема, а также наличия большой читательской аудитории на русском языке.

Сегодня по мнению экспертов, она по-прежнему остается популярной для размещения радикального контента на русском языке.

Telegram. С конца 2015 года по настоящее время "Telegram" остается ключевой платформой для распространения материалов сторонниками ДАИШ, Талибан, Ан-Нусра, Аль Кайда. Она удобна для радикалов ввиду простоты платформы и хорошего функционала отдельных ее элементов. Ввиду наличия возможности сохранения материала у пользователя, Telegram стал площадкой хранения экстремистского контента.

Instagram. С момента появления Instagram она стала олной из самых популярных площадок для пользователей, но и сторонников МТО.

В этой сети активно распространяются фотографии боевиков, их символики, краткие видео с призывами и картинок с общеисламскими темами.

В настоящее время эксперты наблюдают размещение экстремистских материалов на популярной среди казахстанской молодежи социальной сети "Tik Tok", запущенной в 2018 году.

TikTok стал поистине молодежной социальной сетью. Согласно исследованиям организации GlobalWebIndex, 41% от общего числа пользователей являются молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.

Поиск видеороликов в TikTok можно осуществлять по ключевым словам и хэштегам, чем и пользуются экстремисты. Эксперты отмечают размещение радикальных материалов под хэштегами, как на примере Twitter, примером может служить ситуация с движением Black lives matter, когда этот хэштег использовался террористами для распространения и продвижения своего материалов среди читательской аудитории социальной сети.